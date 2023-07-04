Украина отключила снабжающую Запорожскую АЭС линию электропередачи

Украина отключила Днепровскую линию электропередачи напряжением 750 кВ, которая снабжает электричеством Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Рогов: Киев готовит эвакуацию населения территорий рядом с ЗАЭС

Как отметил советник в эфире телеканала «Россия 24», украинская сторона отключила ЛЭП 4 июля в 01:07 мск.

Ранее Карчаа заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке Москвой теракта на АЭС могут указывать на желание Киева нанести удар по электростанции и втянуть в конфликт НАТО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияУкраинаАЭСРегионы

Горячие новости

Все новости

партнеры