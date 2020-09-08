Украина откажется от российской вакцины от COVID-19

Украина решила отказаться от разработанной в России вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Киев ведет предметный диалог с ЕС и США относительно получения вакцины от коронавирусной инфекции.

Между тем, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности создать в стране своей вакцины. По его словам, в стране есть гениальные медики и ученые, но оборудования и медицинской науки нет.

Напомню, о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса Владимир Путин сообщил 11 августа. Препарат получил название «Спутник V».