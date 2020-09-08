Украина откажется от российской вакцины от COVID-19
Украина решила отказаться от разработанной в России вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Киев ведет предметный диалог с ЕС и США относительно получения вакцины от коронавирусной инфекции.
Между тем, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности создать в стране своей вакцины. По его словам, в стране есть гениальные медики и ученые, но оборудования и медицинской науки нет.
Напомню, о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса Владимир Путин сообщил 11 августа. Препарат получил название «Спутник V».
На минувшей неделе, 4 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу сделал себе прививку от COVID-19. Об этом сообщает RT со ссылкой на оборонное ведомство. Также стало известно, что вакцинировался и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города рассказал президенту Владимиру Путину, что пошёл на это ради возможности агитировать за вакцинацию, пишет Ura.ru. По словам Собянина, никаких последствий он не ощутил, за исключением небольшой головной боли и тяжести в первые полдня после вакцинации.
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре, об этом в конце августа заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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