РКН обвинил интернет-провайдера Lovit в отсутствии необходимой киберзащиты

В ведомстве напомнили, что мартовская DDoS-атака длилась почти шесть дней. В результате пользователи Lovit столкнулись с трудностями при подключении к интернету, а также использовании цифровой инфраструктуры.

Отмечается, что причиной проблем стало отсутствие у компании необходимой защиты.

«Провайдер не обеспечил должную киберзащиту своей инфраструктуры, не разработал план экстренного реагирования на подобные инциденты», - указали специалисты.

В РКН добавили, что после подключения Lovit к созданной РКН Национальной системе противодействия DDoS-атакам (НСПА) апрельское кибернападение было полностью отражено.

Ранее аналитиков центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC группы МТС выяснили, что число кибератак на российский финансовый сектор в первом квартале 2025 года увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

