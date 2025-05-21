РКН обвинил интернет-провайдера Lovit в отсутствии необходимой киберзащиты
Интернет-провайдер Lovit, который в марте 2025 года пострадал от кибератаки, в апреле подвергся ещё одному кибернападению. Об этом «Газете.Ru» заявили в Роскомнадзоре (РКН).
В ведомстве напомнили, что мартовская DDoS-атака длилась почти шесть дней. В результате пользователи Lovit столкнулись с трудностями при подключении к интернету, а также использовании цифровой инфраструктуры.
Отмечается, что причиной проблем стало отсутствие у компании необходимой защиты.
«Провайдер не обеспечил должную киберзащиту своей инфраструктуры, не разработал план экстренного реагирования на подобные инциденты», - указали специалисты.
В РКН добавили, что после подключения Lovit к созданной РКН Национальной системе противодействия DDoS-атакам (НСПА) апрельское кибернападение было полностью отражено.
Ранее аналитиков центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC группы МТС выяснили, что число кибератак на российский финансовый сектор в первом квартале 2025 года увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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