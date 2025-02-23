Уиткофф: В случае достижения мира американские компании смогут вернуться в РФ
Соединенные Штаты рассчитывают, что американский бизнес сможет вернуться в Россию при достижении договоренностей по Украине. Об этом заявил cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф интервью телеканалу CBS News.
Как он отметил, тема снятия санкций с России не поднималась во время встречи в Саудовской Аравии.
«Думаю, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес», - сказал Уиткофф.
Ранее сегодня глава британского МИД Дэвид Лэмми сообщил, что 24 февраля будет объявлен о введении крупнейшего пакета антироссийских санкций с момента начала конфликта вокруг Украины. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
21 февраля на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР Сергей Лавров заявил, что Москва не затрагивает вопрос отмены антироссийских санкций в рамках переговоров по конфликту на Украине, но в Кремле продолжают считать введённые рестрикции незаконными, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уиткофф: В случае достижения мира американские компании смогут вернуться в РФ
- В Крыму неизвестный выкинул с обрыва кошку
- Уиткофф: Стамбульские договоренности могут стать основой украинского урегулирования
- Патриарх Кирилл: В России нет опасности смуты, общество консолидировано
- Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если потребуется
- США ожидают подписания с Украиной сделки по ископаемым на грядущей неделе
- В Саратовской области у многоэтажки прогремел взрыв
- Пожар произошел возле ЖК «Ривер парк» на юге Москвы
- Президент Польши Дуда прождал Трампа целый час ради встречи, которая длилась 10 минут
- СМИ: Экстренно севший в Пулково самолет летел 5 часов на одном двигателе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru