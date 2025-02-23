Уиткофф: В случае достижения мира американские компании смогут вернуться в РФ

Соединенные Штаты рассчитывают, что американский бизнес сможет вернуться в Россию при достижении договоренностей по Украине. Об этом заявил cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф интервью телеканалу CBS News.

Великобритания подготовила большой пакет антироссийских санкций

Как он отметил, тема снятия санкций с России не поднималась во время встречи в Саудовской Аравии.

«Думаю, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес», - сказал Уиткофф.

Ранее сегодня глава британского МИД Дэвид Лэмми сообщил, что 24 февраля будет объявлен о введении крупнейшего пакета антироссийских санкций с момента начала конфликта вокруг Украины. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

21 февраля на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР Сергей Лавров заявил, что Москва не затрагивает вопрос отмены антироссийских санкций в рамках переговоров по конфликту на Украине, но в Кремле продолжают считать введённые рестрикции незаконными, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
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