Великобритания подготовила большой пакет антироссийских санкций
23 февраля 202505:12
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что 24 февраля объявит о самом большом пакете антироссийских санкций с начала конфликта вокруг Украины, сообщает France-Presse.
Подробности предстоящих ограничительных мер в отношении Москвы неизвестны.
По данным СМИ, новый британский пакет помощи может вызвать раздражение в США, президент которых Дональд Трамп призывает Украину заключить мирное соглашение с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Байден превратил страну в хаос
- Великобритания подготовила большой пакет антироссийских санкций
- СМИ: Компания Маска проведет расследование после призыва ИИ Grok казнить Трампа
- СМИ: В ООН сочли действия Вашингтона по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией
- Трамп: Сделка по конфликту на Украине будет достигнута на этой неделе
- СМИ: Киев отверг предложение США о компенсации $500 млрд
- СМИ: Макрон и Стармер готовят сценарий Третьей мировой войны
- Трамп: Миллионы долларов уходят на выплаты людям возрастом за 200 лет
- Маск: Зеленский был уволен с работы
- Маск опроверг сообщение о возможном отключении Украины от Starlink
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru