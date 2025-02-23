Великобритания подготовила большой пакет антироссийских санкций

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что 24 февраля объявит о самом большом пакете антироссийских санкций с начала конфликта вокруг Украины, сообщает France-Presse.

СМИ: ЕС готовится ввести санкции против капитанов российских танкеров

Подробности предстоящих ограничительных мер в отношении Москвы неизвестны.

По данным СМИ, новый британский пакет помощи может вызвать раздражение в США, президент которых Дональд Трамп призывает Украину заключить мирное соглашение с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры