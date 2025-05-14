Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам

По данным издания, Байден за время своего президентского срока официально получил подарки на сумму 250 тысяч долларов. Если Трамп примет самолет из Катара стоимостью примерно 400 миллионов долларов, то уже в начале своего президентства будет одарен в 1,6 тысячи раз больше своего предшественника.

Также, как подсчитал Axios, в случае принятия воздушного судна, Трамп также будет одарен иностранным государством в 100 раз щедрее всех остальных президентов США с 2001 года вместе взятых.

Ранее пресс-атташе государства в Соединенных Штатах Али Аль-Ансари в интервью Politico сообщил, что Катар рассматривает возможность передать Трампу в качестве подарка самолет Boeing 747-8.



