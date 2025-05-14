Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам
Самолет Boeing 747-8, который власти Катара решили передать США, может сделать президента Дональда Трампа рекордсменом по стоимости иностранных подарков. Их общая сумма станет в 1,6 тысячи раз больше, чем у его предшественника Джо Байдена. Об этом сообщает Axios со ссылкой на госдепартамент.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что руководство Катара предложило передать Boeing Пентагону. Вопрос проходит юридическое согласование.
По данным издания, Байден за время своего президентского срока официально получил подарки на сумму 250 тысяч долларов. Если Трамп примет самолет из Катара стоимостью примерно 400 миллионов долларов, то уже в начале своего президентства будет одарен в 1,6 тысячи раз больше своего предшественника.
Также, как подсчитал Axios, в случае принятия воздушного судна, Трамп также будет одарен иностранным государством в 100 раз щедрее всех остальных президентов США с 2001 года вместе взятых.
Ранее пресс-атташе государства в Соединенных Штатах Али Аль-Ансари в интервью Politico сообщил, что Катар рассматривает возможность передать Трампу в качестве подарка самолет Boeing 747-8.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru