Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам

Самолет Boeing 747-8, который власти Катара решили передать США, может сделать президента Дональда Трампа рекордсменом по стоимости иностранных подарков. Их общая сумма станет в 1,6 тысячи раз больше, чем у его предшественника Джо Байдена. Об этом сообщает Axios со ссылкой на госдепартамент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что руководство Катара предложило передать Boeing Пентагону. Вопрос проходит юридическое согласование.

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По данным издания, Байден за время своего президентского срока официально получил подарки на сумму 250 тысяч долларов. Если Трамп примет самолет из Катара стоимостью примерно 400 миллионов долларов, то уже в начале своего президентства будет одарен в 1,6 тысячи раз больше своего предшественника.

Также, как подсчитал Axios, в случае принятия воздушного судна, Трамп также будет одарен иностранным государством в 100 раз щедрее всех остальных президентов США с 2001 года вместе взятых.

Ранее пресс-атташе государства в Соединенных Штатах Али Аль-Ансари в интервью Politico сообщил, что Катар рассматривает возможность передать Трампу в качестве подарка самолет Boeing 747-8.


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ФОТО: EPA / ТАСС
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