Развожаев заявил об уничтожении 19 дронов, атаковавших Севастополь
16 апреля 202608:49
Военные уничтожили 19 украинских беспилотников над Севастополем за прошедшую ночь. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Атаку ВСУ отразили силы ПВО и Черноморского флота.
«По предварительной информации от Спасательной службы... зафиксирована информация о повреждении окон в 2 частных жилых домах в Балаклавском районе», - написал губернатор в своем канале в Мах.
Как отметил Развожаев, люди не пострадали.
Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России ликвидировали 207 украинских дронов, пишет 360.ru.
