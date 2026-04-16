В Южно-Сахалинске возбудили дело из-за случаев кишечной инфекции в детсадах
Уголовное дело возбудили из-за случаев кишечной инфекции в двух детских садах в Южно-Сахалинске. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Как отметили в ведомстве, в СМИ появилась информация о распространении инфекции в двух детских учреждениях. Родители с детьми обращались за помощью к медикам.
Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в администрации Южно-Сахалинска рассказали о случаях кишечной инфекции в двух детсадах села Дальнего, пишет Ura.ru. При этом лабораторные исследования смывов в учреждениях не подтвердили наличие инфекции.
