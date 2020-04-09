Уход от проблемы. Родители оценили досрочное завершение учебного года

По ее мнению, на уровне региональных властей нужно сделать все, чтобы обеспечить всем детям возможность дистанционного образования.

«Детям, у которых нет смартфонов, планшетов или компьютеров, на время их выдать. В администрациях есть списанные и неиспользуемые экземпляры, потому что многие чиновники работают удаленно. Также можно переводить уроки в формат телевещания на региональных каналах. Тут будет хуже с обратной связью, но дети смогут хотя бы часть знаний получать. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы губернаторы других регионов пошли по пути Хабаровского края», - заключила Волынец.

Ранее Ирина Волынец в эфире НСН поддержала предложенный Минпросвещения перенос начала сдачи Единого государственного экзамена на более поздний срок.

