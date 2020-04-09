Уход от проблемы. Родители оценили досрочное завершение учебного года
Глава Национального родительского комитета в эфире НСН раскритиковала решение властей Хабаровского края.
Досрочно завершить учебный год для учащихся младших и средних классов решили власти Хабаровского края. Старшеклассники продолжат обучение дистанционно. Об этом сообщает портал Nation-news.ru.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН раскритиковала это решение.
«Мы сейчас в ситуации, когда любое решение – неправильное. Продолжать дистанционное обучение – это лишать нормального обучения тех детей, у которых нет физической возможности это делать. Не у каждого российского ребенка есть компьютер или смартфон. С другой стороны, если мы сейчас отпустим детей на летние каникулы, это будет беспрецедентная ситуация. До лета еще два месяца, дети практически безвылазно сидят дома. Если они еще и не будут заниматься, этот пробел придется наверстывать учителям в следующем учебном году. Решение об окончании учебного года – это уход от проблемы», - подчеркнула общественница.
По ее мнению, на уровне региональных властей нужно сделать все, чтобы обеспечить всем детям возможность дистанционного образования.
«Детям, у которых нет смартфонов, планшетов или компьютеров, на время их выдать. В администрациях есть списанные и неиспользуемые экземпляры, потому что многие чиновники работают удаленно. Также можно переводить уроки в формат телевещания на региональных каналах. Тут будет хуже с обратной связью, но дети смогут хотя бы часть знаний получать. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы губернаторы других регионов пошли по пути Хабаровского края», - заключила Волынец.
Ранее Ирина Волынец в эфире НСН поддержала предложенный Минпросвещения перенос начала сдачи Единого государственного экзамена на более поздний срок.
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