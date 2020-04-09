Выпускников школ освободили от весеннего призыва в армию
Выпускников российских школ, которым в этом году предстоит сдать ЕГЭ, не будут призывать на военную службу в рамках весенней кампании. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил, замминистра обороны Валерий Герасимов, передаёт РИА Новости.
По его словам, таких выпускников — 15 тысяч из 650 тысяч человек, подлежащих призыву.
Герасимов также уточнил, что студентов последних курсов вузов и колледжей вызовут в военкомат после сдачи выпускных экзаменов.
В этом году основная часть ЕГЭ должна стартовать 8 июня. Согласно проекту расписания, последний экзамен школьники будут сдавать 29 июня (говорение), на 11 июля назначен резервный день сдачи.
Ранее в Национальном родительском комитете призывал перенести сроки призыва, опасаясь, что детей отправят на службу раньше, чем они сдадут госэкзамены, сообщает Ura.ru.
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