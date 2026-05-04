«Сейчас достаточное количество работодателей готовы предложить работникам переобучение. Чуть больше 40% работодателей предлагают разного формата повышение квалификации, они за это платят. Если человек отработал два-три года, ему это выйдет бесплатно, если нет – вернут стоимость обучения. Чаще всего это встречается в сфере продуктовой розницы, финансов, IT, телеком, и в сфере информационной безопасности», — рассказал он.

С ним согласилась глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, которая отметила, что каждый второй работодатель выбирает обучение, чем поиск нового сотрудника.

«Опросы представителей работодателей свидетельствуют: расходы на обучение персонала заложены в HR-бюджеты 6 из 10 компаний. Несмотря на возросшую осторожность в планировании расходов на персонал, приоритетной внутренней стратегией становится развитие имеющихся кадров, что позволяет компаниям адаптироваться к новым условиям, не раздувая штат: каждый второй работодатель заявил, что скорее будет обучать и переучивать уже работающих сотрудников, а не искать кандидатов на рынке труда», — подчеркнула она.

