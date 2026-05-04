Вырастить своих: 40% работодателей готовы платить за обучение сотрудников
Гарри Мурадян и Наталья Голованова заявили НСН, что каждый второй работодатель выбирает обучение, а не поиск нового сотрудника.
В России 40% работодателей готовы платить за обучение сотрудников, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
В России фиксируется устойчивый рост интереса к переобучению кадров. Так, на программы в рамках нацпроекта «Кадры» подано более 84 тыс. заявок, сообщили в Минтруде. Это почти на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года, пишут «Известия». Мурадян подтвердил этот тренд.
«Сейчас достаточное количество работодателей готовы предложить работникам переобучение. Чуть больше 40% работодателей предлагают разного формата повышение квалификации, они за это платят. Если человек отработал два-три года, ему это выйдет бесплатно, если нет – вернут стоимость обучения. Чаще всего это встречается в сфере продуктовой розницы, финансов, IT, телеком, и в сфере информационной безопасности», — рассказал он.
С ним согласилась глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, которая отметила, что каждый второй работодатель выбирает обучение, чем поиск нового сотрудника.
«Опросы представителей работодателей свидетельствуют: расходы на обучение персонала заложены в HR-бюджеты 6 из 10 компаний. Несмотря на возросшую осторожность в планировании расходов на персонал, приоритетной внутренней стратегией становится развитие имеющихся кадров, что позволяет компаниям адаптироваться к новым условиям, не раздувая штат: каждый второй работодатель заявил, что скорее будет обучать и переучивать уже работающих сотрудников, а не искать кандидатов на рынке труда», — подчеркнула она.
Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Екатерина Сабельникова в беседе с НСН раскрыла, почему в России в среднем у мужчин зарплаты выше, чем у женщин.
Горячие новости
- Без крыльев: Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на доступность Таиланда
- «Смешайте жанры!»: Войтинский раскрыл, какие ромкомы хотят видеть россияне
- Какие штрафы смогут оспорить водители с доступом к видеоматериалам
- Экономист раскрыл, к чему приведет запрет на вывоз золота из России
- Режим ЧС регионального значения ввели в Туве из-за лесных пожаров
- Минпромторг: Исключение техники из параллельного импорта не изменит ассортимент
- Фицо заявил о намерении встретиться с Путиным во время визита в Москву
- Из экономиста в продавца: На кого чаще всего переучиваются россияне
- В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб и семеро были ранены
- Грант или сотни тысяч: Как отправить ребенка в лучший детский лагерь