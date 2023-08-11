Иммунолог Крючков предрек рост заболеваемости вариантом COVID-19 «Эрис» к осени

Ранее ВОЗ констатировала быстрое распространение в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. Отныне он отнесен к категории «вариантов, представляющих интерес». Прежде ВОЗ определяла EG.5 как «вариант, находящийся под наблюдением». В организации подчеркнули, что из-за своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим во всем мире. Крючков отметил, что коронавирус продолжает эволюционировать.

«Эволюция будет продолжатся, а значит, что может появиться более опасный вариант. Сам по себе EG.5 не является таким вариантом, но это является свидетельством процесса продолжения эволюции коронавируса. Сохраняется угроза, когда пандемия из подострой стадии может перейти в острую. Для стран Северного полушария вторая половина осени, зима и первая половина весны являются очень опасным периодом. Он гораздо благоприятнее для вируса и его распространения. В этот период в любом случае происходит увеличение заболеваемости, что и будет. Появление EG.5 усилит этот процесс. Будет серьезный подъем заболеваемости по сравнению с летом», - сказал Крючков.

Ранее, 10 августа, Роспотребнадзор сообщил, что вариант EG.5 пока не получил широкого распространения в России. Однако, указало ведомство, есть риск осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в связи с распространением варианта, отмечает «Радиоточка НСН».

