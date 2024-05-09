Репера Oxxxymiron объявили в розыск

МВД России объявило в розыск репера Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом). Информация опубликована в базе ведомства.

При этом по какой именно статье началось преследование, не уточняется.

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Oxxxymiron - один из наиболее коммерчески успешных российских рэп-исполнителей. В декабре 2022 года против него возбудили административное дело по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России. Покинул РФ после начала СВО.

Ранее МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и еще нескольких представителей украинской политической верхушки.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИноагентыРоссияМузыкаРэперРозыск

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