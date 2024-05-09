Репера Oxxxymiron объявили в розыск

Oxxxymiron - один из наиболее коммерчески успешных российских рэп-исполнителей. В декабре 2022 года против него возбудили административное дело по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России. Покинул РФ после начала СВО.

Ранее МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и еще нескольких представителей украинской политической верхушки.



