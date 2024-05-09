Английская Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона
Английская Премьер-лига (АПЛ) в своих социальных сетях опубликовала список номинантов, претендующих на звание лучшего игрока сезона-2023/2024.
За награду поборются восемь футболистов. Это Фил Фоден и Эрлинг Холанд (оба «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»), Оли Уоткинс («Астон Вилла»), Мартин Эдегор и Деклан Райс (оба «Арсенал»), Коул Палмер («Челси») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
В АПЛ указали, что проголосовать за своего фаворита болельщики смогут до 13 мая, а имя лучшего игрока будет объявлено 18 мая.
Ранее английский «Манчестер Сити» возглавил рейтинг футбольных клубов с самым дорогим составом, который оценили в 1,27 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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