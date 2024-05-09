Английская Премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона

За награду поборются восемь футболистов. Это Фил Фоден и Эрлинг Холанд (оба «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»), Оли Уоткинс («Астон Вилла»), Мартин Эдегор и Деклан Райс (оба «Арсенал»), Коул Палмер («Челси») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

В АПЛ указали, что проголосовать за своего фаворита болельщики смогут до 13 мая, а имя лучшего игрока будет объявлено 18 мая.

Ранее английский «Манчестер Сити» возглавил рейтинг футбольных клубов с самым дорогим составом, который оценили в 1,27 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

