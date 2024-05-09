Вещание латвийских телеканалов прервали кадры парада Победы в Москве
В Латвии вещание нескольких телеканалов компании Balticom было прервано кадрами из Москвы, где проходил парад Победы. Об этом сообщает портал tvnet.lv.
Глава Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Ивар Аболиньш в своих соцсетях заявил, что причиной инцидента стала кибератака.
«Из-за кибератаки компания Balticom потеряла контроль над ретрансляцией телевидения», - написал он.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить в республике российские телеканалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru