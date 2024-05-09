Песков: Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении
Российские военные и пограничники будут выведены из некоторых областей Армении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, соответствующий вопрос был согласован российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«По просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией», - заключил представитель Кремля.
Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru