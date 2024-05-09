Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.
Соответствующий документ был опубликован пресс-службой украинского лидера.
Также Зеленский подписал указ о назначении на должность командующего сил специальных операций ВСУ Александра Трепака, который сменил на этом посту Сергея Лупанчука.
Ранее Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья, оставив за ним право ношения военной формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru