Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

Соответствующий документ был опубликован пресс-службой украинского лидера.

Также Зеленский подписал указ о назначении на должность командующего сил специальных операций ВСУ Александра Трепака, который сменил на этом посту Сергея Лупанчука.

Ранее Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья, оставив за ним право ношения военной формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

