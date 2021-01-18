Уголовную ответственность для уклоняющихся от налогов физлиц предложили ужесточить
Зампредседателя СКР генерал-полковник юстиции Елена Леоненко сообщила, что ведомство выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов. Об этом пишут «Известия».
Леоненко отметила, что срок давности преступлений у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, составляет всего два года. Поэтому уголовная ответственность для физических лиц должна быть ужесточена, считает зампредседателя СК.
Она добавила, что даже при сумме ущерба в десятки миллионов, ИП может со временем легко избежать наказания. В то же время преступления по уклонению от налогов для юридических лиц не имеют срока давности.
Кроме того, Следственный комитет должен наладить взаимодействие с Федеральной налоговой службой (ФНС), так как в условиях текущего законодательства ФНС направляет следователям материал только по проествии двух месяцев с выставления должнику требований уплатить налоги. Леоненко подчеркнула, что за эти два месяца должник может уничтожить документацию и вывести имущество.
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