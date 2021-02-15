Уголовное наказание за оскорбление ветеранов предложили ввести в России
За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны предложили ввести уголовную ответственность. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Предложение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, передает RT.
Политолог отметил, что некоторые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов, используя при этом в том числе социальные сети.
По мнению Орлова, за такое деяние необходимо наказывать от штрафа до 100 тыс. рублей и вплоть до лишения свободы на срок до одного года.
Ранее Бабушкинский суд Москвы перенёс на 16 февраля рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- В Горловке совершено покушение на полевого командира ДНР
- СМИ: объединение ПФР, ФСС и ФОМС сэкономит 120 млрд руб
- СМИ: губернатор Владимирской области может уйти в отставку
- СМИ: Израиль попытался нанести удар по окраинам Дамаска
- Уголовное наказание за оскорбление ветеранов предложили ввести в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru