Уголовное наказание за оскорбление ветеранов предложили ввести в России

Политолог отметил, что некоторые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов, используя при этом в том числе социальные сети.

По мнению Орлова, за такое деяние необходимо наказывать от штрафа до 100 тыс. рублей и вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

Ранее Бабушкинский суд Москвы перенёс на 16 февраля рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный.

