Уголовное наказание за оскорбление ветеранов предложили ввести в России

За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны предложили ввести уголовную ответственность. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Предложение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, передает RT.

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Политолог отметил, что некоторые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов, используя при этом в том числе социальные сети.

По мнению Орлова, за такое деяние необходимо наказывать от штрафа до 100 тыс. рублей и вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

Ранее Бабушкинский суд Москвы перенёс на 16 февраля рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеВетераны
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