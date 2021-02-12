Суд перенёс слушание по делу Навального о клевете на 16 февраля
Столичный Бабушкинский суд перенёс на 16 февраля рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный.
Ранее суд переносил заседание на 12 февраля. Прокурор просил отложить слушание из-за окончания рабочего дня, при этом сам Навальный был против переноса.
Дело о клевете возбудили против Навального в 2020 году из-за комментариев оппозиционера к видеоролику, в котором ветеран поддержал внесение поправок в Конституцию РФ. По данным гособвинения, в словах Навального содержатся «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана».
Политик не признаёт свою вину. В ходе слушания Навальный заявил, что мог оскорбить, но не оклеветать ветерана и других участников ролика.
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