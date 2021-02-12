СМИ нашли инициатора дела против Навального об оскорблении ветерана

Уголовное дело в отношении оппозиционного блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко было возбуждено после заявления в Следственный комитет блогера Ильи Ремесло, передает ТАСС.

Как рассказал блогер агентству, он обратился в СК с заявлением, когда увидел публикацию Навального в интернете. Проведя проверку, следствие нашло Артеменко и уже по его заявлению возбудило дело.

В июне прошлого года Навальный разместил в соцсетях ролик с призывом голосовать за поправки к Конституции и назвал его участников предателями. Обвинение считает, что в комментарии к публикации оппозиционер привел заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию ветерана Игната Артеменко, снимавшегося в этом агитационном ролике.

В настоящий момент в Бабушкинском суде Москве идет судебный процесс по этому делу.

