Уголовное дело против бизнесмена Трабера прекращено

Бизнесмен Илья Трабер находится на свободе, уголовное дело об убийстве в отношении него прекратили. Об этом рассказал адвокат миллиардера Игорь Сочиянц в беседе с РИА Новости.

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«Преследование Трабера прекращено полностью за непричастностью к совершению данного преступления», - отметил защитник.

Ранее Трабера задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в убийстве депутата Сергея Петрова в 2020 году. Также по делу арестовали делового партнера предпринимателя Владимира Даниленко и двух предполагаемых исполнителей, они помещены в СИЗО. Разбирательство было начато на основании показаний водителя бизнесменов Игоря Лыкова. В суде защита Даниленко заявляла, что Лыков из мести оговорил фигурантов.

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ФОТО: РИА Новости
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