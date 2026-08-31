Россия обыграла США на первом ЧМ по водному поло 4х4

Сборная России одержала победу над командой США в рамках группового этапа чемпионата мира по водному поло в формате 4х4 в Хорватии.

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Россияне обыграли соперников со счетом 3:2 в серии пенальти. Следующая игра сборной России пройдет 1 сентября, команда встретится со сборной Черногории.

Турнир по водному поло 4х4 проходит в Дубровнике и является первым в истории всемирным соревнованием в этой дисциплине. В чемпионате участвуют 17 сборных.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Рогулин
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