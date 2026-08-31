В России утвердили обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года
Правительство утвердило обновленную Стратегию развития автомобильной промышленности в России до 2035 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Кабмин утвердил документ для повышения эффективности мер в автопроме, определив основные приоритеты и целевые индикаторы, в том числе кратный рост производства во всех сегментах. По словам Мишустина, благодаря ряду принятых решений отраслевые предприятия стабильно функционируют.
«За прошлый год их совокупные объемы выпуска достигли 830 тыс. машин, что более чем в два раза превысило уровень 2022 года, когда были введены беспрецедентные санкции», - указал премьер.
По его словам, впереди серьезные планы, которые будут реализовывать с опорой на собственные компетенции при расширении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что весь автопром сейчас проходит через непростые времена.
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