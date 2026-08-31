Чернышенко: В России более 1 млн школьных учителей

Более миллиона школьных учителей и почти 170 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей насчитывается в России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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«Сегодня у нас более 1,073 миллиона школьных учителей и порядка 168 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах», - приводит его слова РИА Новости.

Чернышенко выразил благодарность педагогам за их «самоотверженный труд».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что норма работы учителей в школах в России составляет 18 часов в неделю за ставку зарплаты.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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