Чернышенко: В России более 1 млн школьных учителей

«Сегодня у нас более 1,073 миллиона школьных учителей и порядка 168 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах», - приводит его слова РИА Новости.

Чернышенко выразил благодарность педагогам за их «самоотверженный труд».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что норма работы учителей в школах в России составляет 18 часов в неделю за ставку зарплаты.

