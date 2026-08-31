Инфаркт и инсульт? Чем опасна послеродовая депрессия для мужчин
Отцы часто игнорируют симптомы психологических проблем и идут к врачу в последний момент, заявила НСН Наталья Панфилова.
Мужчинам тяжелее находиться в непривычной роли по уходу за ребенком, поэтому они могут копить агрессию, которая доведет их до серьезных проблем со здоровьем, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Мужчины стали в восемь раз чаще уходить в декрет — каждый десятый отец сталкивается с послеродовой депрессией. Первый год после рождения ребенка — самый уязвимый для семьи: на него приходится до 70% конфликтов, а распадается до 20% пар. Об этом сообщает издание «База». Панфилова объяснила, в чем главная проблема мужчин.
«Послеродовая депрессия — это когда нервная система не успевает быстро перестроиться на режим отцовства. Нужно менять свой привычный образ жизни, надо ухаживать за ребенком либо просить родственников или нанимать няню. У кого нет таких возможностей, начинают сталкиваться с трудностями. Мужчина думает: “Зачем я все это устроил, зачем мне эти дети?”. Радость от того, что у меня есть наследник или дочка-красавица, улетает. Невозможно привычно расслабиться, посидеть у телевизора, сходить в кино, когда тебе хочется. Вся жизнь становится подчинена другому графику», — отметила она.
Психолог добавила, почему такие ситуации случаются чаще.
«Привычные роли меняются, а если отец не ушел на работу, где он как-то отвлекается, то тогда мужчину может очень серьезно накрыть. Не каждый настроен и заточен под уход за грудным младенцем. Это непривычно и несвойственно, поэтому будет гнев. раздражение, бессонница. Это может перейти во внешнюю агрессию и довести до сердечного приступа или даже инсульта. Отцам надо понимать, во что они ввязываются и что от них потребуется. Стоит поговорить с женой и придумать что-то вместе — не обязательно сразу бежать к психологу. Но стоит быть внимательными к мужьям. Мужчины не любят обращаться с психологическими проблемами и делают это тогда, когда уже совсем пахнет жареным: начинается бессонница, проблемы на работе, проблемы с аппетитом, тахикардия. Только тогда, если врач рекомендует обратиться к психологу, мужчина может быть дойдет на прием», — указала она.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина объяснила НСН, чем послеродовая депрессия опасна для женщин.
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