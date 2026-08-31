Мужчинам тяжелее находиться в непривычной роли по уходу за ребенком, поэтому они могут копить агрессию, которая доведет их до серьезных проблем со здоровьем, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Мужчины стали в восемь раз чаще уходить в декрет — каждый десятый отец сталкивается с послеродовой депрессией. Первый год после рождения ребенка — самый уязвимый для семьи: на него приходится до 70% конфликтов, а распадается до 20% пар. Об этом сообщает издание «База». Панфилова объяснила, в чем главная проблема мужчин.