В Госдуме назвали блокировку каналов ВГТРК в YouTube информационной войной
Массовая блокировка региональных каналов ВГТРК американским хостингом YouTube является одним из инструментом информационной войны с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«YouTube методично выжигает неугодную его покровителям точку зрения - чувствуете как пахнет хвалёной американской свободой слова и демократией?», - написал он.
Как напомнил депутат, ранее YouTube заблокировал ресурс «Дума-ТВ», после чего канал подал иск к Google. Хинштейн предложил журналистам ВГТРК поступить аналогичным образом, направив компенсацию от американской компании в «мирное русло».
Ранее видеохостинг заблокировал одновременно около 40 каналов региональных филиалов ВГТРК. В частности, о блокировке каналов сообщили ГТРК Санкт-Петербурга, Псковской, Вологодской, Мурманской областей и других регионов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне получили 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка
- Сериал по книге Корнея Чуковского «От двух до пяти» снимут на студии Горького
- Правительство РФ намерено продлить семейную ипотеку
- Виторган уличил Кологривого в «самолюбовании и хайпожорстве»
- Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии
- Евросоюз передал Украине системы разминирования DOK-ING MV-10
- В Госдуме назвали блокировку каналов ВГТРК в YouTube информационной войной
- СМИ: Носитель «Цирконов» подлодку «Иркутск» спустили на воду
- Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода фильма
- Пушилин: В ДНР не будут публиковать адреса избирательных участков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru