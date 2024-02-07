В Госдуме назвали блокировку каналов ВГТРК в YouTube информационной войной

«YouTube методично выжигает неугодную его покровителям точку зрения - чувствуете как пахнет хвалёной американской свободой слова и демократией?», - написал он.

Как напомнил депутат, ранее YouTube заблокировал ресурс «Дума-ТВ», после чего канал подал иск к Google. Хинштейн предложил журналистам ВГТРК поступить аналогичным образом, направив компенсацию от американской компании в «мирное русло».

Ранее видеохостинг заблокировал одновременно около 40 каналов региональных филиалов ВГТРК. В частности, о блокировке каналов сообщили ГТРК Санкт-Петербурга, Псковской, Вологодской, Мурманской областей и других регионов, напоминает «Радиоточка НСН».

