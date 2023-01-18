«Уголовка для чиновников»: В проблемах с детсадами обвинили застройщиков
Застройщики обещают строить вместе с домами инфраструктуру, однако по факту этого не делают, сказала в эфире НСН Ирина Волынец.
В России реально за два года решить проблемы с детсадами, однако для этого надо вводить персональную ответственность для чиновников, сказала в интервью НСН уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Президент России Владимир Путин ранее поручил решить проблему с очередями в детсады в этом или следующем году.
«Это комплексная проблема. Во все времена не хватало мест в детсадах. К сожалению, мы не выстроили систему ввода в эксплуатацию нового жилья с обязательным наличием всей инфраструктуры. Это не только детсады, но и школы, поликлиники. Это проблема крупных городов, где ударными темпами растут дома, людям обещают инфраструктуру, а на деле ее нет. Нужно вводить жесткие регламенты по вводу жилья в эксплуатацию, чтобы детсад и школа были не только в проекте. Когда застройщик сдал объект, обязать его построить что-то еще практически нереально. Чиновники должны нести за это персональную ответственность, в том числе уголовную», - сказала Волынец.
По ее словам эта проблема больше касается крупных городов.
«Это проблема стоит острее в более густонаселенных регионах, а также в регионах, куда мигрируют в поисках лучшей жизни. Это могут быть экономически благополучные регионы. Как правило, это города. При этом, чем больше город, тем больше очередь. Правда, есть и села, в которых закрываются детсады и школы, потому что там живет мало людей», - отметила омбудсмен.
Волынец назвала поддержку семейных детсадов одним из вариантов решения этой проблемы.
«Один из действенных вариантов решения этой проблемы – содействие открытию детсадов семейного типа. Во Франции и других европейских странах активно практикуется форма, когда родители сами у себя дома открывают небольшие группы, при этом они получают зарплату от государства, как воспитатели. В этом случае не нужно ждать, когда построится здание и тратить на это деньги. При этом у нас на местах крайне неохотно дают мамам разрешение на открытие этого бизнеса. Если будет дана команда открыть им зеленую улицу, многие с удовольствием этим займутся», - заключила собеседница НСН.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев ранее говорил НСН, что большое количество строек в стране задерживается на год-два, при этом, когда дома сдают, возникает вопрос со школами, детсадами и поликлиниками.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Welt: Евросоюз отключил SWIFT и заморозил активы ЦБ РФ по просьбе Болгарии
- Беглов рассказал Путину про зарплату дворников в Санкт-Петербурге
- Кабмин РФ не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днём
- МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолёта в Броварах
- На Украине назначили врио главы МВД страны
- Путин: победа России в конфликте на Украине неизбежна
- Премьер Польши заявил об усталости Запада от ситуации вокруг Украины
- Алексея Арестовича внесли в базу «Миротворца»
- Актрису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
- Путин: инфляция в 2023 году будет в районе 5-7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru