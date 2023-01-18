«Уголовка для чиновников»: В проблемах с детсадами обвинили застройщиков

НСН – «Кривая линия»

Соцпроект всё чаще получает обращения от замерзающих россиян

Коммунальщики Костромы провалили отопительный сезон

Более 20 тысяч человек мучаются без света и тепла в станице под Краснодаром

Отправить жалобу на «Кривую линию» НСН можно на сайте NSN.FM