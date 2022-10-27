«Проблем выше крыши»: Почему стройки по всей России задерживаются на годы

Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил отстранить группу компаний «ПИК» от строительства в столице, если будут сорваны сроки выполнения работ по возведению школы на Люблинской улице. Апрелев назвал обоснованным беспокойство столичного градоначальника.

«Это больше вопрос надзорных органов, но озабоченность мэра понятна, после того, как люди туда заселятся, возникнет вопрос со школами, детскими садами, поликлиниками. Город должен это контролировать», - сказал Апрелев.

Собеседник НСН отмечает, что сегодня застройщики переносят сроки сдачи объектов на год-два по объективным причинам.

«Проблем у застройщиков выше крыши. Значительное количество строек задерживается, есть на год, на два переносы. Это связано с клубком причин – недофинансирование со стороны покупателей, банков, удорожания проектного финансирования, сокращения объемов предложения стройматериалов, инженерных систем, уход из России зарубежных производителей. В этой ситуации много объектов не завершилось в срок и, на мой взгляд, параметры сдачи объектов будут ухудшаться. Это все ведет к ухудшению инженерно-технических решений, что ведет к сокращению качества строительства», - отметил Апрелев.