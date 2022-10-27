«Проблем выше крыши»: Почему стройки по всей России задерживаются на годы
Значительное количество строек задерживается на год-два, потому властям необходимо контролировать ситуацию, сказал НСН эксперт Константин Апрелев.
Значительное количество строек задерживается на год-два, а озабоченность Собянина связана с тем, что когда дома сдадут, то возникнет вопрос со школами, детсадами, поликлиниками, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил отстранить группу компаний «ПИК» от строительства в столице, если будут сорваны сроки выполнения работ по возведению школы на Люблинской улице. Апрелев назвал обоснованным беспокойство столичного градоначальника.
«Это больше вопрос надзорных органов, но озабоченность мэра понятна, после того, как люди туда заселятся, возникнет вопрос со школами, детскими садами, поликлиниками. Город должен это контролировать», - сказал Апрелев.
Собеседник НСН отмечает, что сегодня застройщики переносят сроки сдачи объектов на год-два по объективным причинам.
«Проблем у застройщиков выше крыши. Значительное количество строек задерживается, есть на год, на два переносы. Это связано с клубком причин – недофинансирование со стороны покупателей, банков, удорожания проектного финансирования, сокращения объемов предложения стройматериалов, инженерных систем, уход из России зарубежных производителей. В этой ситуации много объектов не завершилось в срок и, на мой взгляд, параметры сдачи объектов будут ухудшаться. Это все ведет к ухудшению инженерно-технических решений, что ведет к сокращению качества строительства», - отметил Апрелев.
Генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в эфире НСН, что строительство социальных объектов для застройщиков является обременением.
«Застройщик не заинтересован в этой социальной нагрузке, его задача извлечь максимальную прибыль. При этом есть определенные нормы по строительству, которые в Москве соблюдаются, хотя задержки по срокам бывают. Это исключительный случай, когда мэр начинает грозить отстранением. Не знаю, что это за сигнал, но я такого не припомню», - сказал Барсуков.
Ранее в Гильдии риелторов предложили запретить продажу строящегося жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Путин: пик трудностей из-за санкций в экономике РФ пройден
- Путин продлит режим отмены плановых проверок бизнеса
- Путин заявил о готовности решать любые вопросы с США
- Путин признался, что поручил Шойгу сообщить коллегам о «грязной бомбе»
- Путин заявил о «бессмысленности» ядерного удара по Украине
- Путин назвал Трасс «девушкой немного не в себе»
- Путин: российский и украинский народ едины
- Путин заявил, что всё время думает о потерях при СВО
- Земфира раскритиковала журналистку Катерину Гордееву*
- Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за последний год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru