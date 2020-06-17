Юг и Балтика: В АТОР назвали основные маршруты россиян этим летом
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что повышения цен на отдых не отмечено.
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня. Об этом заявил региональный губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, со следующей недели будет отменен обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в регион.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН призвал российских туристов перед планированием поездки уточнять информацию на сайте Ростуризма.
«Мы рекомендуем туристам обращаться к операторам-турагентам для получения актуальной информации. Также на сайте Ростуризма есть информация, которая обновляется каждый день. Сейчас уже более 40 регионов постепенно снимают ограничения, с 21 июня Краснодарский край отменит карантин, есть предварительные данные, что с 1 июля гости могут посещать отели Крыма. Маршрутов у нас много, это не только традиционно популярные южные направления, в этом году туроператоры предлагают более 10 новых чартерных направлений, очень популярен маршрут "Русская Балтика". В любом случае перед планированием путешествия нужно уточнять актуальную информацию», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что в каждом регионе решения об отмене ограничений принимаются индивидуально. Повышения цен на отдых, по его словам, не предвидится.
«Есть рекомендации Роспотребнадзора, они сбалансированы, на мой взгляд, в них уже нет никаких избыточных предложений. Очень важно, что для гостиниц не нужно будет предоставлять справку об отсутствии коронавируса, которую изначально предполагалось использовать для санаториев с медлицензией. Наверное, поэтапно какие-то требования будут корректироваться, большинство регионов перешли уже к третьему этапу снятия ограничений. Цены в этом году держатся на уровне прошлого года, и даже по ряду объектов ниже. Загрузка не полная, хотя с течением летнего сезона будет увеличиваться. Говорить о том, что есть серьезные изменения в ценах, не проходится. Если цены будут повышаться, туристы не будут пользоваться такими объектами. О спросе еще рано говорить, поскольку турфирмы еще не начинали работу», - уточнил он.
Что касается Краснодарского края, местный губернатор заявил, что у всех россиян, приезжающий в регион, будут измерять температуру и тестировать на наличие коронавируса. Никаких препятствий по передвижению для туристов не будет, однако нужно будет предоставить адрес своего местонахождения. Между тем, Кондратьев отметил, что в случае обнаружения заразившегося COVID-19 в санатории, его сразу же закроют на карантин.
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