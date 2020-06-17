Юг и Балтика: В АТОР назвали основные маршруты россиян этим летом

Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня. Об этом заявил региональный губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, со следующей недели будет отменен обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в регион.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН призвал российских туристов перед планированием поездки уточнять информацию на сайте Ростуризма.

«Мы рекомендуем туристам обращаться к операторам-турагентам для получения актуальной информации. Также на сайте Ростуризма есть информация, которая обновляется каждый день. Сейчас уже более 40 регионов постепенно снимают ограничения, с 21 июня Краснодарский край отменит карантин, есть предварительные данные, что с 1 июля гости могут посещать отели Крыма. Маршрутов у нас много, это не только традиционно популярные южные направления, в этом году туроператоры предлагают более 10 новых чартерных направлений, очень популярен маршрут "Русская Балтика". В любом случае перед планированием путешествия нужно уточнять актуальную информацию», - отметил он.