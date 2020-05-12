В АТОР назвали преждевременными прогнозы об открытии Турции
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН завил, что открытие Турции для российских туристов зависит от Роспотребнадзора и Ростуризма.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что с начала летнего туристического сезона страна не будет закрывать свои границы для туристов, пишет «РИА Новости». В Турции будет запущена программа «Сертификация здорового туризма», которая усилит контрольные меры, безопасность проживания, транспортировки и отдыха туристов и работников туристической сферы.
«Мы действуем с чувством ответственности, чтобы и наши граждане, и наши гости, прибывающие в страну, чувствовали себя комфортно во время своего визита. Существует пословица о гостеприимстве турецкого народа: «Мы не закрываем двери на замок». Мы всегда руководствуемся этим принципом и будем продолжать предпринимать необходимые действия, основанные на нем», - сказал турецкий министр.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН сообщил, что открытие Турции для российских туристов зависит, в первую очередь, от рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора, а потому строить прогнозы сейчас преждевременно.
«Мы очень внимательно следим за развивающейся ситуацией. И здесь важен принцип паритетности открытия воздушного сообщения, границ и работы посольств и консульств. Основным фактором будут являться рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора, и если мы будем находиться к этому моменту на этапе, когда ситуация с эпидемией будет стабильна, тогда можно будет говорить о планировании путешествий. Ограничения носят временный характер, и туристические компании предлагают сейчас туристам перебронирование путешествий на более поздние даты. А для тех, кто не знает точных своих планов, мы надеемся, появится возможность получать гарантийное обязательство в виде ваучера о переносе туристических поездок. Но пока строить прогнозы, к сожалению, преждевременно», - заявил Дмитрий Горин.
Ранее стало известно, что в Турции за сутки число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось на 55 человек. В стране с начала пандемии коронавируса, по данным турецкого Минздрава, зафиксировано более 139 тысяч заражений, а за последние сутки число больных увеличилось на 1114 человек.
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