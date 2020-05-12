В АТОР назвали преждевременными прогнозы об открытии Турции

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что с начала летнего туристического сезона страна не будет закрывать свои границы для туристов, пишет «РИА Новости». В Турции будет запущена программа «Сертификация здорового туризма», которая усилит контрольные меры, безопасность проживания, транспортировки и отдыха туристов и работников туристической сферы.

«Мы действуем с чувством ответственности, чтобы и наши граждане, и наши гости, прибывающие в страну, чувствовали себя комфортно во время своего визита. Существует пословица о гостеприимстве турецкого народа: «Мы не закрываем двери на замок». Мы всегда руководствуемся этим принципом и будем продолжать предпринимать необходимые действия, основанные на нем», - сказал турецкий министр.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН сообщил, что открытие Турции для российских туристов зависит, в первую очередь, от рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора, а потому строить прогнозы сейчас преждевременно.