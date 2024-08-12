УФСИН Мордовии проверит информацию о банкете в колонии

УФСИН России по Республике Мордовия проводит проверку после сообщений о застолье ИК-7 в Зубово-Полянском районе, сообщают «Известия».

Завершено расследование поедания крабов «цапком» Цеповязом

В пресс-службе ведомства сообщили, что осужденные имеют право заказывать и приобретать готовую еду через магазин при колонии за счет средств, заработанных на производстве либо переведенных на личный счет родственниками.

Ранее стало известно, что наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет с участием 40 человек. Они сидели за столами с шашлыками, фруктами, пиццей и напитками.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ФСИНЗаключенныеКолония

Горячие новости

Все новости

партнеры