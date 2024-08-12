УФСИН Мордовии проверит информацию о банкете в колонии

В пресс-службе ведомства сообщили, что осужденные имеют право заказывать и приобретать готовую еду через магазин при колонии за счет средств, заработанных на производстве либо переведенных на личный счет родственниками.

Ранее стало известно, что наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет с участием 40 человек. Они сидели за столами с шашлыками, фруктами, пиццей и напитками.

