СМИ: Заключенные устроили в мордовской колонии банкет
Наркодилеры и лидеры этнических группировок, которые отбывают срок в ИК-7 в Зубово-Полянском районе Мордовии, устроили банкет, сообщают «Известия».
Появился снимок записи камеры видеонаблюдения, на котором видно торжество при участии около 40 человек, которые сидят за столами с шашлыками, фруктами, пиццей и напитками. Банкет состоялся 20 июля. Так один из криминальных авторитетов отмечал свой День рождения.
В торжестве участвовали активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики.
Как заявил адвокат Павел Корнияко, подобные торжества невозможны, так как такое времяпрепровождение не предусмотрено правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения. Также ограничен и список продуктов, которые заключенные могут получать со стороны.
Не исключено, что организовать банкет получилось благодаря коррупции со стороны администрации ИК-7.
Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывшего начальника колонии в Амурской области и его заместителя, благодаря которым один из членов банды «цапков» Вячеслав Цеповяз устраивал застолья, на которых поедал крабов и красную икру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru