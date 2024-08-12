СМИ: Заключенные устроили в мордовской колонии банкет

Появился снимок записи камеры видеонаблюдения, на котором видно торжество при участии около 40 человек, которые сидят за столами с шашлыками, фруктами, пиццей и напитками. Банкет состоялся 20 июля. Так один из криминальных авторитетов отмечал свой День рождения.

В торжестве участвовали активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики.

Как заявил адвокат Павел Корнияко, подобные торжества невозможны, так как такое времяпрепровождение не предусмотрено правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения. Также ограничен и список продуктов, которые заключенные могут получать со стороны.

Не исключено, что организовать банкет получилось благодаря коррупции со стороны администрации ИК-7.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывшего начальника колонии в Амурской области и его заместителя, благодаря которым один из членов банды «цапков» Вячеслав Цеповяз устраивал застолья, на которых поедал крабов и красную икру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

