Завершено расследование поедания крабов «цапком» Цеповязом

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывшего начальника колонии в Амурской области и его заместителя, благодаря которым один из членов банды «цапков» Вячеслав Цеповяз устраивал застолья, на которых поедал крабов и красную икру. Бывшим руководителям предъявили обвинение по статье превышение должностных полномочий, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в период с 2011 по 2015 год должностные лица колонии «незаконно организовали производственные объекты», заключив договоры со знакомыми и родственниками осужденных, чтобы сидельцы могли на них работать. Так Цеповяз и часть других осужденных оказались переведены на облегченные условия отбывания наказания, а ряд и вовсе был условно-досрочно освобождены из колонии.