Уехавшего в зону СВО депутата Милонова заметили в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов, совсем недавно отправившийся в зону СВО, был замечен прогуливающимся по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Парламентарий рассказал изданию, что был вынужден вернуться, так как ему нужно переоформиться в качестве добровольца, чем он и занимался в военкомате Адмиралтейского и Кировского районов.

«Я являюсь военнослужащим народной милиции ДНР, но в связи с воссоединением ДНР и РФ теперь это не отдельная структура. В соответствии с законом, чтобы не нарушать мой статус депутата я написал заявление добровольца в военкомате по месту прописки», - пояснил депутат.

Ранее Милонов заявил, что в Госдуме подготовят законопроект, позволяющий лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации в случае, если они изъявляют желание принять участие в СВО на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: https://vk.com/milonov
ТЕГИ:ДобровольцыДепутатыВиталий МилоновСпецоперация
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