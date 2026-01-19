«В принципе, ничего не изменилось. Как правило, в больших городах, типа Москвы, все эти доезды - это все чисто на бумаге. Потому что очень большое количество вызовов, очень небольшое количество бригад. Но на экстренные вызовы, как, например, падение с этажа, автокатастрофа, ребята стараются быстро приехать. Сейчас очень сложно говорить в целом о скорой помощи, потому что, если раньше это была единая служба 03, то сейчас каждая скорая помощь каждого региона - это свое собственное царство, у которого свои стандарты и свои зарплаты», - раскрыл он.

По словам Белякова, сегодня у «скорых» очень много несрочных вызовов в связи с тем, что поликлиники перегружены. К тому же самой «скорой» выгодно набрать как можно больше вызовов.

«Доказать ложность вызова очень сложно. Будем называть его «непрофильный вызов». Таких достаточно много, потому что поликлиники перегружены. Вызов может быть приоритетный, а на данный момент не будет ни одной свободной бригады, так как они все разъехались «лечить сопли», как у нас говорят. Это оптимизация. Сейчас скорая помощь считается медицинской услугой, это не спасение жизни. И многие охотно ей пользуются. И это поощряется, потому что сейчас цель скорой помощи – заработать денег для страховой компании, к которой относится конкретная скорая помощь. И все зависит от того, сколько хочет заработать страховая компания. Основной путь — это увеличение количества вызовов. Чем больше скорая помощь их сделает, тем больше страховая компания от государства потребует себе денег», - подытожил он.

Ранее основатель системы Обязательного медицинского страхования в России Владимир Гришин рассказал НСН, что для введения в России лекарственного страхования понадобится порядка 800 миллиардов рублей.

