Уехали «лечить сопли»: Почему «скорые» опаздывают на экстренные вызовы
Сегодня граждане используют скорую помощь, как бесплатный вызов врача, а самим «скорым» это даже на руку, так как они зарабатывают деньги для страховой компании, заявил НСН Дмитрий Беляков.
Сегодня «скорые» перегружены непрофильными вызовами, так как граждане с удовольствием пользуются этой бесплатной услугой, поэтому на реально срочный вызов бригады может в моменте просто не хватить, раскрыл ситуацию НСН глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков.
В России обновили стандарты для скорой помощи. Она обязана прибыть к пациенту в течение 20 минут с момента вызова. При этом были учтены реалии страны: расстояния, плотность населения, то есть регионы смогут корректировать норматив. Причем положение в программе на 2026-2028 годы ничем не отличается от документа 2025 года и дословно его повторяет. Беляков рассказал, от чего зависит время доезда медицинской бригады.
«В принципе, ничего не изменилось. Как правило, в больших городах, типа Москвы, все эти доезды - это все чисто на бумаге. Потому что очень большое количество вызовов, очень небольшое количество бригад. Но на экстренные вызовы, как, например, падение с этажа, автокатастрофа, ребята стараются быстро приехать. Сейчас очень сложно говорить в целом о скорой помощи, потому что, если раньше это была единая служба 03, то сейчас каждая скорая помощь каждого региона - это свое собственное царство, у которого свои стандарты и свои зарплаты», - раскрыл он.
По словам Белякова, сегодня у «скорых» очень много несрочных вызовов в связи с тем, что поликлиники перегружены. К тому же самой «скорой» выгодно набрать как можно больше вызовов.
«Доказать ложность вызова очень сложно. Будем называть его «непрофильный вызов». Таких достаточно много, потому что поликлиники перегружены. Вызов может быть приоритетный, а на данный момент не будет ни одной свободной бригады, так как они все разъехались «лечить сопли», как у нас говорят. Это оптимизация. Сейчас скорая помощь считается медицинской услугой, это не спасение жизни. И многие охотно ей пользуются. И это поощряется, потому что сейчас цель скорой помощи – заработать денег для страховой компании, к которой относится конкретная скорая помощь. И все зависит от того, сколько хочет заработать страховая компания. Основной путь — это увеличение количества вызовов. Чем больше скорая помощь их сделает, тем больше страховая компания от государства потребует себе денег», - подытожил он.
Ранее основатель системы Обязательного медицинского страхования в России Владимир Гришин рассказал НСН, что для введения в России лекарственного страхования понадобится порядка 800 миллиардов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: Украина затягивает обмен военнопленными
- В Иране во время беспорядков повредили 250 школ и 300 мечетей
- «Ошибки возможны»: Россиянам объяснили массовую блокировку карт
- Армия России освободила Новопавловку и Павловку
- Уехали «лечить сопли»: Почему «скорые» опаздывают на экстренные вызовы
- Роскомнадзор использует новую нейросеть для блокировок уже в 2026 году
- Карпин допустил, что в будущем возглавит испанские «Реал Сосьедад» или «Сельту»
- Трамп заявил, что не обязан думать о мире, так как не получил Нобелевскую премию
- Врач рассказала, как часто можно есть колбасу и сосиски без риска развития рака
- Приставы передадут Лурье ключи от квартиры Долиной 19 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru