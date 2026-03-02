Все матчи на юге России вряд ли будут перенесены в Москву или другие регионы, но перенос нескольких игр в моменте неизбежен, так как безопасность на первом месте, заявил НСН экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

Игру футбольного клуба «Сочи» и московского «Спартака» пришлось отложить с 16-30 часов 1 марта почти на сутки из-за угрозы атаки дронов в городе, передает «Интерфакс». Ранее хоккейный матч «Сочи» − ЦСКА, который не был доигран 23 февраля 2026 года, был перенесён на 11 марта 2026 года по той же причине, игра будет завершена в Москве. С такими же проблемами столкнулся новороссийский «Черноморец», чью игру в воскресенье задержали на час из-за беспилотной опасности. Булыкин уверен, что решение о переносе всех матчей принято не будет.