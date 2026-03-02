Булыкин оценил вероятность переноса матчей на юге России из-за дронов
Если есть возможность, нужно играть матч в том регионе, где планировалось, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Все матчи на юге России вряд ли будут перенесены в Москву или другие регионы, но перенос нескольких игр в моменте неизбежен, так как безопасность на первом месте, заявил НСН экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
Игру футбольного клуба «Сочи» и московского «Спартака» пришлось отложить с 16-30 часов 1 марта почти на сутки из-за угрозы атаки дронов в городе, передает «Интерфакс». Ранее хоккейный матч «Сочи» − ЦСКА, который не был доигран 23 февраля 2026 года, был перенесён на 11 марта 2026 года по той же причине, игра будет завершена в Москве. С такими же проблемами столкнулся новороссийский «Черноморец», чью игру в воскресенье задержали на час из-за беспилотной опасности. Булыкин уверен, что решение о переносе всех матчей принято не будет.
«Перенос матчей из-за угрозы атаки дронов будут решать Лиги. Конечно, безопасность превыше всего. Если есть возможность, нужно играть в том регионе, где планировалось. Но если возможности нет, требуется перенос. В этом нет ничего страшного, если матчи переносятся. Главное, чтобы это было заранее. Разумеется, безопасность футболистов и зрителей на первом месте. Конечно, все команды хотят играть на своем поле, при своих болельщиках. Если у них будет выбор, они выберут играть на своем поле. Если одну-две игры перенести, это ничего страшного. Но если все переносить, здесь многие будут против. Надо все смотреть по обстановке, я думаю, что найдут выход из ситуации, чтобы играть в регионах при своих болельщиках», - рассказал он.
Если прекратится финансирование со стороны спонсоров, будет сложно удержать «Ростов» в Российской Премьер-лиге, заявил НСН экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
