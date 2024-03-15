«Стыдоба» с туалетами: В России насчитали тысячи школьных зданий без канализации

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ранее сообщил, что в сельских территориях страны осталось «совсем немного» школ с туалетами во дворе и призвал «закрыть» эту проблему. «Всем стыдно должно быть, потому что она кочует из одного документа в другой. <…> Их немного совсем, но есть. Но эту стыдобу надо полностью изничтожить», - цитирует ТАСС Медведева с заседания программной комиссии партии.

По словам Мирясовой, большинство школьных зданий в стране оборудованы канализацией, хотя в отдельных территориях вопрос остается на повестке дня.

«Важно учитывать, что в России 38,5 тысячи школ, но у них часто несколько зданий, поэтому число строений доходит до 67 тысяч. На 2022 году в среднем по стране 9% подобных зданий не были оборудованы канализацией. В сельской местности показатель значительно больше. К примеру, в Забайкальском крае подобное наблюдается в 22% случаев. В статистике указано – «не оборудовано водоотведением (канализацией)». Если здание не оборудовано, значит удобства расположены во дворе, других вариантов нет. Чем дальше от центра расположен регион, чем больше в нем сел, до которых часто трудно добраться, тем выше будет процент зданий без канализации», - заявила она.