«Стыдоба» с туалетами: В России насчитали тысячи школьных зданий без канализации
Проблема с туалетами характерна больше для сельских школ, но свои проблемы есть и в городских, сообщила НСН Ольга Мирясова.
Около 9% школьных зданий в России не оборудованы канализацией, при этом в сельской местности наблюдается больший масштаб проблемы, рассказала в интервью НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ранее сообщил, что в сельских территориях страны осталось «совсем немного» школ с туалетами во дворе и призвал «закрыть» эту проблему. «Всем стыдно должно быть, потому что она кочует из одного документа в другой. <…> Их немного совсем, но есть. Но эту стыдобу надо полностью изничтожить», - цитирует ТАСС Медведева с заседания программной комиссии партии.
По словам Мирясовой, большинство школьных зданий в стране оборудованы канализацией, хотя в отдельных территориях вопрос остается на повестке дня.
«Важно учитывать, что в России 38,5 тысячи школ, но у них часто несколько зданий, поэтому число строений доходит до 67 тысяч. На 2022 году в среднем по стране 9% подобных зданий не были оборудованы канализацией. В сельской местности показатель значительно больше. К примеру, в Забайкальском крае подобное наблюдается в 22% случаев. В статистике указано – «не оборудовано водоотведением (канализацией)». Если здание не оборудовано, значит удобства расположены во дворе, других вариантов нет. Чем дальше от центра расположен регион, чем больше в нем сел, до которых часто трудно добраться, тем выше будет процент зданий без канализации», - заявила она.
Эксперт добавила, что под программу капитального ремонта чаще попадают не сельские, а городские школы, поскольку число учащихся там на порядок больше. Она обозначила и другие проблемы школьного образования.
«Капремонт школ идет постоянно, но в России большой объем. Чаще всего под программу попадают городские школы, потому что там много детей. Рождаемость пошла на спад, но города продолжают расти. В Краснодаре в прошлом году первые классы доходили до буквы «Ю». Переполненные старые школы закрывают на капремонт, который иногда длится по два года. В сельских школах не хватает учителей, при этом мало детей. Чтобы обеспечить педагогов достаточно нагрузкой и зарплатой по майским указам, им дают много непрофильных часов. Специалист с дипломом математика может вести русский и литературу. В городских школах, напротив, большая нагрузка. Учителя в итоге выгоревшие, уставшие, не могут обеспечить индивидуальный подход», - заключила она.
Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году в России стартует программа капремонта школ. До 2030 года в стране намерены отремонтировать 18,5 тысячи зданий. Ранее подобная программа, стартовавшая в 2022 году, позволила за два года отремонтировать более четырех тысяч школ, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков рассказал, что проголосовал онлайн на выборах президента
- Участник территориальной самообороны погиб при обстреле белгородского Грайворона
- Загитова назвала «очень классным» сериал «Беспринципные»
- Курс биткоина за сутки обвалился на $6 тысяч
- Под Белгородом задержали россиянку, планировавшую диверсию на железной дороге
- АСВ выплатило вкладчикам QIWI Банка 3,26 млрд рублей
- Международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде
- В двух регионах злоумышленники испортили бюллетени, вылив чернила в урны
- Умер звезда «Безумного Макса» каскадер Грант Пейдж
- НБКИ опровергло информацию об утечке данных из своей базы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru