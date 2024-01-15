Кравцов: Только в 15% российских школ есть вторая смена

По словам Кравцова, программа строительства школ идет по плану. Министр подчеркнул, что 7300 школ по поручению президента будет отремонтировано в срок.

Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2023 году в России капитально отремонтировали 1293 школы и открыли 3009 «Точек роста», передает «Радиоточка НСН».





