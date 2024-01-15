Кравцов: Только в 15% российских школ есть вторая смена
15 января 202414:26
Вторая смена есть лишь в 15% российских школ, а третья была полностью ликвидирована. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Кравцова, программа строительства школ идет по плану. Министр подчеркнул, что 7300 школ по поручению президента будет отремонтировано в срок.
Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2023 году в России капитально отремонтировали 1293 школы и открыли 3009 «Точек роста», передает «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru