Голикова пообещала повышение выплат за классное руководство для учителей

Размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек будет удвоено с 1 марта 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, выплата вырастет до десяти тысяч рублей.

Изменения коснутся более 565 тысяч человек. Первые выплаты педагоги получат в апреле текущего года, сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства.

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Вице-премьер добавила, что с сентября планируется ввести выплату стимулирующего вознаграждения для советников по воспитанию директоров школ и организаций среднего профессионального образования. Такое вознаграждение составит пять тысяч рублей. Получателями станут порядка 32 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил с 1 марта 2024 года увеличить в два раза федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах.

Мособлдума ранее приняла поправки в закон «Об образовании», которые предполагают выплату ежемесячно педагогам Подмосковья 20 тысяч рублей на аренду жилья.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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