Голикова пообещала повышение выплат за классное руководство для учителей

Размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек будет удвоено с 1 марта 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, выплата вырастет до десяти тысяч рублей.

Изменения коснутся более 565 тысяч человек. Первые выплаты педагоги получат в апреле текущего года, сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства.