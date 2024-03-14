Голикова пообещала повышение выплат за классное руководство для учителей
Размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек будет удвоено с 1 марта 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, выплата вырастет до десяти тысяч рублей.
Изменения коснутся более 565 тысяч человек. Первые выплаты педагоги получат в апреле текущего года, сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства.
Вице-премьер добавила, что с сентября планируется ввести выплату стимулирующего вознаграждения для советников по воспитанию директоров школ и организаций среднего профессионального образования. Такое вознаграждение составит пять тысяч рублей. Получателями станут порядка 32 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил с 1 марта 2024 года увеличить в два раза федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах.
Мособлдума ранее приняла поправки в закон «Об образовании», которые предполагают выплату ежемесячно педагогам Подмосковья 20 тысяч рублей на аренду жилья.
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