«Гибкий график и конкурентная зарплата»: Как привлечь молодежь в розничную торговлю
Молодые сотрудники стали более разборчивы в условиях труда, они не станут работать по двенадцать часов в сутки за небольшую плату, сказал НСН Гарри Мурадян.
Дефицит работников в пунктах выдачи заказов связан с тем, что молодежь стала более требовательной к условиям труда, заявил НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Издание Forbes ранее сообщило, что магазины и пункты выдачи заказов в России закрываются из-за дефицита кадров. По данным специалистов, в розничной торговле не хватает около 1 млн сотрудников — их нет из-за демографической ямы, оттока мигрантов, роста частичной занятости и самозанятости и оттока россиян на работу в зону СВО. По словам Мурадяна, особенно остро нехватка кадров ощущается в Москве и Санкт-Петербурге.
«В последние месяцы действительно наблюдается значительный прирост вакансий в розничной торговле и особенно в сфере пунктов выдачи заказов. Этот тренд актуален для всех регионов России, но наиболее остро дефицит кадров ощущается в крупных городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург. В небольших городах, где традиционно меньше выбор рабочих мест, вакансии в пунктах выдачи заказов заполняются быстро, но текучка здесь выше, что создаёт дополнительную нагрузку на работодателей. А связь между растущим кадровым дефицитом и количеством пунктов выдачи заказов очевидна: маркетплейсы продолжают активно расширять свои сети, увеличивая число пунктов выдачи. Это приводит к повышенной потребности в сотрудниках, которых недостаточно на рынке труда. Причины этого дефицита многообразны: демографическая яма, отток мигрантов и другие факторы, о которых уже говорилось. Но важной составляющей является и изменение предпочтений сотрудников, особенно молодых», — сказал Мурадян.
Собеседник НСН подтвердил, что молодые специалисты стали более требовательными к условиям труда.
«Что касается условий труда, двенадцатичасовые смены за относительно небольшую плату становятся для многих неприемлемыми. Молодые специалисты в целом предпочитают гибкие графики и баланс между работой и личной жизнью. Они готовы работать на условиях частичной занятости или даже самозанятости, что противоречит стандартам розничной торговли с ее жесткими сменами и физическими нагрузками. Повышенные штрафы также негативно сказываются на привлекательности работы в пунктах выдачи заказов, ведь сотрудники чувствуют дополнительное давление, что снижает их мотивацию», — заявил эксперт.
В заключение Мурадян отметил, что решить проблему помогут изменение рабочего графика, а также автоматизация и улучшение условий труда.
«Решение проблемы требует комплексного подхода. Во-первых, важно пересмотреть условия труда, предложив более гибкие графики и конкурентоспособные зарплаты. Возможно, стоит сделать акцент на более короткие смены с меньшим количеством часов, но с тем же уровнем дохода, чтобы заинтересовать молодое поколение. Вторым шагом может быть автоматизация и улучшение условий работы в пунктах выдачи заказов: внедрение технологий, которые снизят нагрузку на сотрудников и уменьшат количество штрафов за простой. Дополнительной мерой может стать повышение квалификации сотрудников пунктов выдачи заказов, чтобы они могли выполнять более широкий спектр задач и, соответственно, получать более высокую оплату», — подытожил он.
Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко заявил, что работодатели готовы рассматривать пенсионеров на ряд вакансий в промышленности.
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