Росстат: В России перерабатывают 3,25 миллиона человек

В России до 3,25 миллиона человек сократилось число перерабатывающих сотрудников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

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Речь идет о россиянах, которые работают более 40 часов в неделю. По данным Росстата, число перерабатывающих сократилось до исторического минимума.

Отмечается, что чаще всего перерабатывают россияне из сфер торговли и ремонта автомобилей. На втором месте по числу часов переработки - сотрудники из сфер хранения и транспортировки, на третьем месте - сфера строительства.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» сказал, что новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу увеличит зарплаты работников до 20%, работодатели теперь не смогут «манипулировать» и нарушать устные договоренности.

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ФОТО: РИА Новости
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