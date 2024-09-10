Эксперт заявил о востребованности пенсионеров на рынке труда
Работодатели готовы рассматривать пенсионеров на ряд вакансий в промышленности, заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.
«В частности, требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари и сварщики. В Москве они сейчас зарабатывают в среднем от 150 тыс. до 200 тыс. рублей (зависит от разряда и количества смен)», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Семеренко, известны случаи, когда люди старше 60 лет становятся студентами, чтобы получить новую квалификацию и сменить сферу деятельности. Работодатели ценят таких сотрудников за уникальные компетенции и экспертность. В поисках трудоустройства могут помочь региональные специалисты службы занятости.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 60% оформивших пенсию россиян возвращаются к работе. Она также отметила, что до 2030 года работников в возрасте до 25 лет станет больше на три миллиона человек, а когорта работников в возрасте 30-35 лет сократится, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru