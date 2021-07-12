Юдашкин переболел COVID-19 после вакцинации

Модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом после того, как сделал прививку. Как сообщила РИА Новости его супруга Марина, болезнь прошла в легкой форме

Врач посоветовал переболевшим COVID-19 привиться «Спутником Лайт»

«Уже все в порядке, он переболел. Чувствовал себя хорошо, потому что была прививка, поэтому легко переболел, не было ни температуры, ничего», - рассказала Марина Юдашкина.

Валентин Юдашкин - советский и российский художник-модельер, основатель бренда Valentin Yudashkin. Так же назван и его собственный Дом Моды, открытый в 1993 году.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусМода
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