Юдашкин переболел COVID-19 после вакцинации

«Уже все в порядке, он переболел. Чувствовал себя хорошо, потому что была прививка, поэтому легко переболел, не было ни температуры, ничего», - рассказала Марина Юдашкина.

Валентин Юдашкин - советский и российский художник-модельер, основатель бренда Valentin Yudashkin. Так же назван и его собственный Дом Моды, открытый в 1993 году.

