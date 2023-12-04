«Ударит по детям!»: Останина выступила против наказания за ложные доносы на семью
Любое информирование о неблагополучии ребенка можно будет воспринять за донос, а это обернется ужасными последствиями, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Наказание за ложные доносы на семью нельзя вводить, в конечном счете это ударит по детям, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН.
Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что в России могут ввести наказание за ложные доносы на семью. В интервью «Парламентской газете» он заявил, что российские органы опеки построены на основе «ювенальных подходов Запада», и государство не должно пытаться лишать родителей прав воспитывать своих детей «и творить прочую чушь», поскольку это является покушением на семью.
«Есть и такое, когда в целях отместки направляют жалобу и надеются на изъятие ребенка... Я понимаю, о чем говорит Толстой. Но это такая тонкая материя, что потом бумерангом в конце концов ударит по детям. Здесь нужно думать не о том, как пострадали взрослые дяди и тети... А о том, будет ли благополучно детям от того, что мы запугаем тех, кто увидел, что ребенок живет в неблагополучной семье. Я бы воздержалась от подобного рода инициатив, потому что они должны быть комплексными. От слова «донос» вообще бы воздержалась, потому что, получается, что любое информирование о неблагополучии ребенка можно воспринять за донос», - сказала Останина.
По ее мнению, сегодня институт опеки в России – это «бездействующий орган», который «устранился от всего». Кроме того, депутат подчеркнула, что стратегия реформирования органов опеки до сих пор не утверждена.
«Правильная идея – это создать в России институт опеки, потому что на сегодня это абсолютно бездействующий орган, который не защищает ни детей, ни родителей. Я знаю другую сторону всего этого процесса в неблагополучных семьях, когда происходит истязание детей, а органы опеки никак на это не реагируют. Полтора года нам Минпросвещения говорит о том, что разрабатывается стратегия реформирования органов опеки… Я бы комплексно ставила эти вопросы о том, чтобы органы опеки действительно несли ответственность за благополучие детей во всех семьях. Пока органы опеки устранились от всего: они всего боятся, им ничего не надо, они не хотят быть обвиненными в нарушениях прав семьи… В страхе они вообще ничего не делают», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от «Единой России» Светлана Бессараб в разговоре с НСН заявила, что службы опеки и попечительства часто не обращают внимания на семьи, в которых родители страдают алкоголизмом и не оказывают детям должного внимания. По ее словам, если помощь органов не помогла, то они должны изымать детей у таких родителей, передает «Радиоточка НСН».
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