«Удар по поджелудочной»: Врач рассказала, чем энергетики опасны для подростков

Врач-диетолог Анна Белоусова пояснила НСН, что энергетики повышают риск развития диабета первого типа. 

Энергетики содержат много сахара, поэтому злоупотребление подобными напитками может навредить подросткам, сказала в интервью НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

Опрос: 85% россиян поддерживают запрет на продажу энергетиков детям

Депутаты Госдумы в первом чтении приняла закон, который запрещает продажу несовершеннолетним продажу энергетиков объемом более 500 миллилитров. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, бесконтрольное потребление энергетиков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и ряда других заболеваний. Белоусова подтвердила, что подобные опасения оправданы.

«Такие компоненты, как гуарана и кофеин, дают заряд энергии и бодрость, они не запрещены, но важна дозировка. Люди, которые привыкли к энергетикам, могут выпивать по шесть банок в день. У некоторых молодых людей и подростков достаточно лабильная сердечно-сосудистая система - давление немного скачет, наблюдается вегетососудистая дистония. В этом случае злоупотребление энергетиками повышает риск осложнений», - заявила она.
Мурашко: Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья

По словам эксперта, подобные напитки также обостряют риск развития диабета.

«Все энергетики содержат довольно много сахара – шесть кусков на стакан. Пристрастие к подобным напиткам повышает риск развития сахарного диабета не только второго, но и первого типа. Энергетики, как правило, употребляются вместо еды, либо как дополнение. Организм получает очень много глюкозы и большой удар по поджелудочной железе», - подытожила она.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил «Радиоточке НСН», что маркировка о вреде не заставит россиян отказаться от энергетических напитков, поэтому следует на законодательном уровне запретить продажу несовершеннолетним.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВрачиПодросткиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры