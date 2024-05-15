Опрос: 85% россиян поддерживают запрет на продажу энергетиков детям
Большинство россиян (85%) одобряет запрет на продажу энергетиков детям и подросткам, следует из опроса SuperJob.
Однозначных противников запрета всего 8%, их основной довод — запретный плод сладок.
При этом женщины высказывались в поддержку законопроекта чаще мужчин (89 и 82% соответственно).
15 мая депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним по всей России.
В РФ почти каждый четвертый потребляет энергетики, при этом в возрастной группе 18–24 лет доля потребителей таких напитков составляет 53,2%, а среди россиян 25–29 лет — 49,7%, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Радиоточка НСН».
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