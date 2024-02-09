Роскомнадзор: Бюджеты на рекламу у иноагентов превысили 130 миллионов рублей

Бюджеты на рекламу у иноагентов в 2023 году превысили 130 миллионов рублей. Также по итогам года рекламодатели потратили почти 600 миллионов рублей на продвижение в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

По данным статистики Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), общий бюджет на рекламу в российском сегменте Интернета в 2023 году составил 563 миллиарда рублей. На подобное продвижение выделили деньги около 970 тысяч рекламодателей, среди них 357 тысяч компаний, представляющих малый и средний бизнес.

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На рекламу у иностранных агентов было потрачено 133 миллиона рублей. По итогам года в реестр поступила информация о рекламных интеграциях у 15 иноагентов. Рекламодателями выступили компании, которые работают в сферах дополнительного образования, визовых услуг и оформления гражданства других стран. Информация о конкретных брендах не уточняется. Как сообщают эксперты СМИ, действующее российское законодательство не запрещает размещение рекламы у иноагентов.

Также отмечается, что рекламные интеграции в зарубежных соцсетях с бюджетом 6,3 миллиарда рублей составили 11% от объема рынка. Большая часть подобной рекламы на сумму, превышающую три миллиарда рублей, была размещена на YouTube. На Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пришлось 597 миллионов рублей. Рекламу на этой площадке выбирали представители сферы дополнительного образования, бьюти-индустрии, дизайна и предметов интерьера.

Ранее заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщал, что на данный момент в реестр иностранных агентов включены 763 лица. Среди них 52 некоммерческие организации, 401 физическое лицо, 39 российских юридических лиц, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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