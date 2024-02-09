Роскомнадзор: Бюджеты на рекламу у иноагентов превысили 130 миллионов рублей

Бюджеты на рекламу у иноагентов в 2023 году превысили 130 миллионов рублей. Также по итогам года рекламодатели потратили почти 600 миллионов рублей на продвижение в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Роскомнадзор.



По данным статистики Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), общий бюджет на рекламу в российском сегменте Интернета в 2023 году составил 563 миллиарда рублей. На подобное продвижение выделили деньги около 970 тысяч рекламодателей, среди них 357 тысяч компаний, представляющих малый и средний бизнес.