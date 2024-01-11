Удальцов заявил, что в его дом пришли с обысками
11 января 202409:59
Координатор общественного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что к нему пришли с обыском. Об этом политический деятель сообщил в своем Telegram-канале.
«Ломятся в дверь, говорят, что из полиции», — написал Удальцов.
Ранее координатора «Левого фронта» задержали после акции левых сил на Красной площади. Столичный Тверской суд назначил Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru