Следком провел обыски в мэрии Буйнакска

Ранее стало известно, что 15-летний подросток в Буйнакске получил телесные повреждения из-за нападения бродячей собаки. Следователи возбудили дело о халатности должностных лиц управления ЖКХ и предприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

«Следователи ... провели обыски в администрации города Буйнакска, в ходе которых изъяли договоры, акты выполненных работ, платежные документы, а также должностные инструкции работников администрации, ответственных за данное направление», — заявили в Следкоме.

Правоохранители установили, что не менее трех жителей Буйнакска пострадали от нападения бездомных собак. Потерпевших допросили в рамках расследования.

Ранее ФСБ провела обыски в правительстве Пермского края по уголовному делу о мошенничестве, напоминает Ura.ru. По данным источников, мероприятия могут быть связаны с покупкой краем реабилитационного центра для инвалидов в 2021 году.

