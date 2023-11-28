Следком провел обыски в мэрии Буйнакска
Обыски прошли в администрации города Буйнакска в рамках уголовного дела о нападении собаки на подростка. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Дагестану.
Ранее стало известно, что 15-летний подросток в Буйнакске получил телесные повреждения из-за нападения бродячей собаки. Следователи возбудили дело о халатности должностных лиц управления ЖКХ и предприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.
«Следователи ... провели обыски в администрации города Буйнакска, в ходе которых изъяли договоры, акты выполненных работ, платежные документы, а также должностные инструкции работников администрации, ответственных за данное направление», — заявили в Следкоме.
Правоохранители установили, что не менее трех жителей Буйнакска пострадали от нападения бездомных собак. Потерпевших допросили в рамках расследования.
Ранее ФСБ провела обыски в правительстве Пермского края по уголовному делу о мошенничестве, напоминает Ura.ru. По данным источников, мероприятия могут быть связаны с покупкой краем реабилитационного центра для инвалидов в 2021 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru